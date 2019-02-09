Прядкин: Возвращение РПЛ к системе «весна-осень» ничего не даст

Президент РПЛрассказал, что не видит смысла переходить на систему «весна-осень», по которой ранее проводился чемпионат России.

«Повышение посещаемости матчей лиги, несомненно, является одним из важнейших результатов первой части сезона. По завершении первого круга мы зафиксировали увеличение средней посещаемости на 30% по сравнению с предыдущим сезоном. Я, честно говоря, вообще думал, что на матчах первых туров трибуны будут пустоваты. Но нет, люди пошли на стадионы! Вы посмотрите, арены Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Самары, Краснодара, других регионов переживают настоящий футбольный бум! Чемпионат мира дал прирост посещаемости, мы даже не думали, что настолько.

При этом все мы понимаем, что объективно — из-за погодных условий — посещаемость в осенней части всегда снижается. Возвращение к системе "весна-осень" ничего не даст. Руководители клубов не складывают руки, проводятся дополнительные работы по утеплению, закрываются контуры стадионов, рассматривается вопрос об установке дополнительных систем обогрева зрительских мест. Для того чтобы дополнительно мотивировать клубы к активной работе с болельщиками, в Премьер-Лиге разработана новая система распределения доходов от реализации коммерческих и медиаправ», — приводит слова Прядкина «Спорт уик-энд».

Напомним, по системе «осень-весна» российский чемпионат разыгрывается с сезона 2012/13. 0