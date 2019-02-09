ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрес ИньестаОт «крокеты» Иньесты до «шаффла» Крооса. Лучшие финты современного футбола
  • 08:53
    • «Голден Стэйт» продлил серию поражений «Финикса», «Милуоки» обыграл «Даллас»
  • 08:31
    • Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»
  • 08:14
    • «Галатасарай» заинтересован в подписании хавбека ЦСКА
  • 08:00
    • Германия выиграла эстафету на этапе КМ в Канаде, Россия — 10-е
  • 00:24
    • «Рома» набрала три очка в Вероне
    Все новости спорта

    Прядкин: Возвращение РПЛ к системе «весна-осень» ничего не даст

    Футбол России РПЛ РФС Календарь РФПЛ
    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что не видит смысла переходить на систему «весна-осень», по которой ранее проводился чемпионат России.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Повышение посещаемости матчей лиги, несомненно, является одним из важнейших результатов первой части сезона. По завершении первого круга мы зафиксировали увеличение средней посещаемости на 30% по сравнению с предыдущим сезоном. Я, честно говоря, вообще думал, что на матчах первых туров трибуны будут пустоваты. Но нет, люди пошли на стадионы! Вы посмотрите, арены Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Самары, Краснодара, других регионов переживают настоящий футбольный бум! Чемпионат мира дал прирост посещаемости, мы даже не думали, что настолько.

    При этом все мы понимаем, что объективно — из-за погодных условий — посещаемость в осенней части всегда снижается. Возвращение к системе "весна-осень" ничего не даст. Руководители клубов не складывают руки, проводятся дополнительные работы по утеплению, закрываются контуры стадионов, рассматривается вопрос об установке дополнительных систем обогрева зрительских мест. Для того чтобы дополнительно мотивировать клубы к активной работе с болельщиками, в Премьер-Лиге разработана новая система распределения доходов от реализации коммерческих и медиаправ», — приводит слова Прядкина «Спорт уик-энд».

    Напомним, по системе «осень-весна» российский чемпионат разыгрывается с сезона 2012/13. 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 29 января — 4 февраля
  • 05/02/2019 в 00:36
    •
  • Прогноз
  • «Атлетико» — «Реал»
  • 1.83
  • Сегодня в 18:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финляндия и Чехия могут сыграть результативный матч в рамках Евротура
  • Финляндия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Прервется ли безвыигрышная серия «Хетафе»?
  • «Хетафе» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • Продолжит ли «МЮ» движение вверх?
  • «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    В случае отмены правила выездного гола команды Моуринью обещают забыть о голах в гостях Футбол Голевое негостеприимствоСтоит ли отменять правило выездного гола в еврокубках? 07/02/2019 в 06:290
  • 09:08
    • Панарин: Хочу стать свободным агентом
  • 11:20
    • Прядкин: Возвращение РПЛ к системе «весна-осень» ничего не даст
  • 11:05
    • «Лех» проиграл в дебютном матче Жамалетдинова
    «Аризона» — «Коламбус» Хоккей НХЛ. Три очка Кузнецова, две передачи Овечкина, гол Дадонова и 29 сэйвов БобровскогоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля Вчера в 09:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ливерпуль» вернет себе первую строчку в АПЛ
  • 3.46
    •
  • 09:55
    • Гвардиола не считает «Реал» лучшей командой десятилетия в Европе
  • 09:39
    • Бывший игрок «Рубина» намерен начать тренерскую карьеру в РПЛ
  • 09:23
    • Сульшер: «МЮ» не нужно покупать суперзвезд для борьбы за титул
    Россия — Финляндия Хоккей С нервяком и красивыми шайбами: Россия одолела финнов в ЯрославлеРеакция спортивных СМИ на победу сборной России в вынесенном матче шведского этапа Евротура Вчера в 01:540
  • 22:43
    • Жамалетдинов не ожидал негативной реакции на свое интервью
  • 22:22
    • ЦСКА победил «Реал» в Евролиге
  • 20:05
    • Мурашов принес России первое золото ЧМ в Инцелле
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие