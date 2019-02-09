Гол Балотелли помог «Марселю» обыграть «Дижон»

в выездном матче 24-го тура французской Лиги 1 обыгралсо счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед на 18-й минуте, когда голкипер гостей Стив Манданда неудачно отразил мяч перед собой, а Жордан Мари сыграл на добивании.

Провансальцы восстановили паритет на 56-й минуте. Последовала подача с углового, Флорьян Товен сделал скидку на дальнюю штангу, где Марио Балотелли в касание поразил цель.

Победу «Марселю» принес Лукас Окампос, который на 73-й минуте нанес точный удар в верхний угол с пределов штрафной площади.

«Марсель» вышел на пятое место в турнирной таблице (37 очков), «Дижон» идет 16-м (20 очков). 0