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    «Нант», «Дижон» и «Орлеан» вышли в четвертьфинал Кубка Франции

    Кубок Франции Футбол Франции Дижон Нант Тулуза Метц
    В матче 1/8 финала Кубка Франции «Нант» на своем поле обыграл «Тулузу» со счетом 2:0.

    «Нант»
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    У победителей встречи голами отметились Калифа Кулибали (8-я минута) и Антони Лимбомбе (41).

    Таким образом, «Нант» вышел в четвертьфинал турнира. Своего следующего соперника «канарейки» узнают позднее.

    В другом матче 1/8 финала Кубка Франции «Дижон» разгромил «Ирис Клуб де Круа» со счетом 3:0.

    У победителей встречи голами отметились Жулио Тавареш (6-я минута, пен.), Флориан Бальмон (27) и Уэсли Саид (90+3).

    В параллельной игре «Орлеан» на выезде переиграл «Метц» — 1:0. Единственный мяч забил Кентен Лекуш, реализовавший пенальти на 20-й минуте. 0

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