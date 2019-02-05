«Нант», «Дижон» и «Орлеан» вышли в четвертьфинал Кубка Франции

«Нант»
twitter.com/FCNantes
У победителей встречи голами отметились Калифа Кулибали (8-я минута) и Антони Лимбомбе (41).
Таким образом, «Нант» вышел в четвертьфинал турнира. Своего следующего соперника «канарейки» узнают позднее.
В другом матче 1/8 финала Кубка Франции «Дижон» разгромил «Ирис Клуб де Круа» со счетом 3:0.
У победителей встречи голами отметились Жулио Тавареш (6-я минута, пен.), Флориан Бальмон (27) и Уэсли Саид (90+3).
В параллельной игре «Орлеан» на выезде переиграл «Метц» — 1:0. Единственный мяч забил Кентен Лекуш, реализовавший пенальти на 20-й минуте. 0