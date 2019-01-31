«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Уотфордом»

Фрагмент матча
twitter.com/WatfordFC
В составе победителей голами отметились Сон Хын Мин (80-я минута) и Фернандо Льоренте (87).
За гостей отличился Крэйг Кэткарт (38).
«Тоттензэм», набрав 54 очка, поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» занимает девятое место — 33 очка.
В следующем туре «Тоттенхэм» на своем поле встретится с «Ньюкаслом», а «Уотфорд» в гостях сыграет против «Брайтона».
АПЛ. 24-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» — «Уотфорд» — 2:1 (0:1)
Голы: Каткарт, 38 (0:1). Сон Хын Мин, 80 (1:1). Льоренте, 87 (2:1)«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Фертонген (Ламела, 79), Алдервейрелд, Роуз, Орье (Лукас Моура, 46), Санчес, Сиссоко (Триппьер, 69), Эриксен, Уинкс, Льоренте, Сон Хын Мин«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Янмат, Каткарт, Холевас, Капуэ, Клеверли (Уилмот, 66), Перейра, Хьюз, Дини, Деулофеу (Саксесс, 61)Предупреждения: Мариаппа, 46. Капуэ, 74. Холевас, 90+1. Саксесс, 90+3