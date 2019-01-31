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    Нападающий «Марселя» перешёл в «Галатасарай»

    Марсель Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1
    Нападающий «Марселя» Константинос Митроглу продолжит карьеру в «Галатасарае», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

    Константинос Митроглу
    Константинос Митроглу
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    30-летний греческий футболист будет выступать в стамбульском клубе на правах аренды, которая рассчитана на 18 месяцев. В новой команде форвард будет играть под 22-м номером.

    Митроглу играл за «Марсель» с 2017 года. Он известен также по выступлениям за «Олимпиакос», «Фулхэм» и «Бенфику». В активе форварда 17 голов в 64 матчах за сборную Греции.

    В этом сезоне Константинос принял участие в 14 матчах за «Марсель» в чемпионате Франции, в которых отметился тремя забитыми мячами. 0

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