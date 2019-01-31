Нападающий «Марселя» перешёл в «Галатасарай»

Нападающий «Марселя»продолжит карьеру в, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Константинос Митроглу twitter.com/GalatasaraySK 1000 Фрибет для всех Забрать!

30-летний греческий футболист будет выступать в стамбульском клубе на правах аренды, которая рассчитана на 18 месяцев. В новой команде форвард будет играть под 22-м номером.

Митроглу играл за «Марсель» с 2017 года. Он известен также по выступлениям за «Олимпиакос», «Фулхэм» и «Бенфику». В активе форварда 17 голов в 64 матчах за сборную Греции.

В этом сезоне Константинос принял участие в 14 матчах за «Марсель» в чемпионате Франции, в которых отметился тремя забитыми мячами. 0