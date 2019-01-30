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    Агарагимов: Мы точно доиграем сезон на «Анжи-Арене»

    Анжи РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Гендиректор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов прокомментировал слова главного тренера махачкалинцев Магомеда Адиева, который заявил, что с «Анжи-Арены» снимают газон из-за долгов, оставшиеся домашние матчи сезона команда может доиграть в Грозном или Краснодаре.

    «Анжи-Арена»
    «Анжи-Арена»
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    «Да, перед стадионом есть долги, но это не повод снимать газон — у нас единственный лицензированный стадион, до конца сезона мы точно доиграем на нем. Я не знаю, кто запустил эти слухи, но на фотографии, которая распространилась в интернете, видно, что газон аккуратно убрали рулоном с одной стороны, а на этом участке проходит коллектор, отопительная система.

    Проводится плановая подготовка стадиона к сезону, к запуску подогрева, за 20 дней до начала первой игры мы начинаем включать подогрев, чтобы трава начала расти. На время этих работ газон снимается, люди спускаются вниз и смотрят, все ли там в порядке, а по завершении данных работ рулон газона вернут на место», — цитирует Агарагимова ТАСС.

    Напомним, после осенней части сезона «Анжи» занимает пятнадцатое место в РПЛ, набрав 15 очков в 17 матчах. 0

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