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    АПЛ. «МЮ» спасся в матче с «Бернли», «МанСити» уступил «Ньюкаслу», «Арсенал» одолел «Кардифф»

    Обзор матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу

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    С 29 по 30 января в английской Премьер-лиге пройдут матчи 24-го тура.
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    «Арсенал» — «Кардифф Сити» 2:1

    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Кардиффом» (2:1) в матче 24-го тура английской премьер-лиги.

    В составе победителей отличились Пьер-Эмерик Обамеянг (66-я минута, пенальти) и Александр Ляказетт (83), забивший с передачи Обмеянга.

    Единственный гол гостей забил Натаниэл Мендес-Лейнг (90+3).

    «Арсенал» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Кардифф» расположился на 18-й строчке, имея в активе 19 очков.

    В следующем туре «канониры» 3 февраля на выезде сыграют с «Манчестер Сити», а «лазурные птицы» днем ранее примут «Борнмут».

    АПЛ. 24-й тур
    «Арсенал» — «Кардифф» — 2:1 (0:0)
    Голы: Обамеянг, 66 — с пенальти (1:0). Ляказетт, 83 (2:0). Мендес-Лейнг, 90+3 (2:1)«Арсенал»: Лено, Лихтштайнер (Дженкинсон, 60), Монреаль, Мустафи, Колашинац, Езил (Рэмси, 76), Эль-Нени (Ивоби, 46), Торрейра, Гендузи, Ляказетт, Обамеянг«Кардифф»: Этеридж, Бамба, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Гюннарссон, Раллс, Патерсон, Артер (Харрис, 82), Рид (Мендес-Лейнг, 70), Ньясс (Зохоре, 73)Предупреждения: Монреаль, 30. Патерсон, 36. Гендузи, 45+2. Артер, 63. Ляказетт, 81. Раллс, 90

    «Фулхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 4:2

    В другом матче 24-го тура «Фулхэм» на своем поле одержал волевую победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» — 4:2

    За гостей два мяча забил нападающий Гленн Мюррей, дублем в составе хозяев отметился сербский форвард Александр Митрович.

    АПЛ. 24-й тур
    «Фулхэм» — «Брайтон» — 4:2 (0:2)
    Голы: Маррей, 3 (0:1). Маррей, 17 (0:2). Чемберс, 47 (1:2). Митрович, 58 (2:2). Митрович, 74 (3:2). Вьетто, 79 (4:2)«Фулхэм»: Рико, Одуа, Рим (Кэрни, 27), Чемберс, Кристи, Ле Маршан, Брайан (Сессеньон, 77), Сери, Бабел, Шюррле (Вьетто, 46), Митрович«Брайтон & Хоув»: Райан, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Гросс (Андоне, 77), Преппер, Стивенс, Марч, Локадиа (Кноккарт, 72), МаррейПредупреждения: Стивенс, 26. Сери, 36. Даффи, 36. Данк, 76. Бабел, 87

    «Хаддерсфилд Таун» — «Эвертон» 0:1

    Еще в одном матче «Хаддерсфилд Таун» на своем поле уступил «Эвертону» со счетом 0:1. Единственный мяч уже на 3-й минуте забил бразилец Ришарлисон.

    АПЛ. 24-й тур
    «Хаддерсфилд» — «Эвертон» — 0:1 (0:1)
    Гол: Ришарлисон, 3«Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг (Муй, 55), Панчеон, Бакуна, Качунга (Леве, 82), Мунье, Диакаби (Депуатр, 87)«Эвертон»: Пикфорд, Бэйнс (Динь, 55), Коулман, Зума, Кин, Сигурдссон, Андре Гомеш, Дэйвис, Дженк (Кенни, 69), Бернард, Ришарлисон (Калверт-Льюин, 86)Предупреждения: Бернард, 31. Дженк, 43. Панчеон, 66. Андре Гомеш, 87. Калверт-Льюин, 90Удаление: Динь, 66

    «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед» 3:0

    В матче 24-го тура английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле разгромил «Вест Хэм» со счетом 3:0.

    У победителей встречи дубль оформил Рауль Хименес (80-я и 86-я минуты), а также единожды отличился Ромен Сис (66),

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вулверхэмптон» с 35 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Вест Хэм» расположился на 11-й строчке, имея в активе 31 очко.

    В следующем туре «молотобойцы» 4 февраля примут «Ливерпуль», а «волки» двумя днями ранее на выезде сыграют с «Эвертоном».

    АПЛ. 24-й тур
    «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» — 3:0 (0:0)
    Голы: Саисс, 66 (1:0). Хименес, 80 (2:0). Хименес, 86 (3:0)«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро (Винагре, 90), Коади, Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 88), Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Жота (Иван Кавалейру, 89)«Вест Хэм»: Фабяньски, Сабалета, Огбонна, Масуаку, Диоп, Райс, Нобл (Обианг, 68), Арнаутович (Эрнандес, 77), Снодграсс (Кэрролл, 68), Антонио, Фелипе АндерсонПредупреждения: Саисс, 32. Снодграсс, 38. Невеш, 70. Беннетт, 73. Хименес, 87

    «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» 2:2

    В матче 24-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» — 2:2.

    В составе команды гостей отличились Эшли Барнс (51-я минута) и Крис Вуд (81). Манкунианцы отыгрались на последних минутах — голы забили Поль Погба (87) и Виктор Линделеф (90+2).

    «МЮ» прервал победную серию из восьми игр и с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» поднялся на 14-ю строчку — 23 очка.

    В следующем туре «Красные дьяволы» 3 февраля на выезде сыграют с «Лестером», а «бвишни» днем ранее примут «Саутгемптон».

    АПЛ. 24-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» — 2:2 (0:0)
    Голы: Барнс, 51 (0:1). Вуд, 81 (0:2). Погба, 88 — с пенальти (1:2). Линделеф, 90+2 (2:2)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Джоунс, Шоу, Линделеф, Янг, Мата, Погба, Матич, Перейра (Лингард, 63), Лукаку (Санчес, 67), Рэшфорд«Бернли»: Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Макнейл (Гвюдмундссон, 78), Вуд, БарнсПредупреждения: Барнс, 60. Мата, 72. Тэйлор, 73. Корк, 90+5

    «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» 2:1

    В матче 24-го тура английской премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» одержал волевую домашнюю победу над «Манчестер Сити» — 2:1.

    Счет уже на первой минуте открыл нападающий манчестерского клуба Серхио Агуэро.

    За хозяев голами отметились экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон (66-я минута) и Мэтт Ритчи (80, пенальти).

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    «Манчестер Сити» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Ньюкасл» расположился на 14-й строчке — 24 очка.

    В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 3 февраля примут «Арсенал», а «сороки» днем ранее на выезде сыграют с «Тоттенхэмом».

    АПЛ. 24-й тур
    «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:1 (0:1)
    Голы: Агуэро, 1 (0:1). Рондон, 66 (1:1). Ритчи, 80 — с пенальти (2:1)«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Лежен, Шер, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Рондон, Атсу (Кенеди, 87), Перес (Манкильо, 90)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Данилу (Гюндоган, 83), Ляпорт, Стоунс, Сильва, Фернандинью, Де Брейне (Бернарду Силва, 65), Агуэро, Стерлинг, Сане (Габриэл Жезус, 73)Предупреждения: Де Брейне, 17. Стерлинг, 34. Перес, 54. Шер, 72. Ляпорт, 90+1

    «Борнмут» — «Челси»

    30 января, 22:45 мск

    «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»

    30 января, 22:45 мск

    «Ливерпуль» — «Лестер Сити»

    30 января, 23:00 мск

    «Тоттенхэм Хотспур» — «Уотфорд»

    30 января, 23:00 мск

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