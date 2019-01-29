«Спартак» разгромил «Локомотив» и выиграл «Кубок Матч Премьер»

Московскийодержал победу над «(4:0) в матче 3-го тура «Кубка Матч Премьер» и стал победителем предсезонного турнира.

Красно-белые открыли счет уже на первой минуте. Зе Луиш сделал передачу вразрез, Айртон выскочил один на один и пробил низом — Гилерме ногой парировал. Айртон после добивания перебросил голкипера, а мяч от ноги Лысова влетел в сетку.

На 31-й минуте быстрая атака прошла у «Спартака», Ломовицкий с правого края вошёл в штрафную, выдержал паузу и пробил в ближний угол — мяч от штанги влетел в сетку.

На 84-й минуте Мелкадзе отдал на Рошу, тот качнул защитника и выкатил мяч на Зе Луиша, который с линии штрафной в касание вколотил мяч в девятку.

А две минуты спустя Педро Роша бросил в прорыв Зе Луиша, тот продавил защитника, выскочил один на один и пробил мимо вратаря.

«Спартак» также одержал победу в первых двух матчах турнира — с «Ростовом» (2:1) и «Зенитом» (3:0) — и набрал 9 очков.

Второе место занял «Локомотив» (5), третье — «Зенит» (3). На последней строчке финишировал «Ростов» (1).