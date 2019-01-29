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    «Спартак» разгромил «Локомотив» и выиграл «Кубок Матч Премьер»

    Кубок Матч Премьер Футбол России Локомотив Спартак
    Московский «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 3-го тура «Кубка Матч Премьер» и стал победителем предсезонного турнира.

    «Спартак»
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    Красно-белые открыли счет уже на первой минуте. Зе Луиш сделал передачу вразрез, Айртон выскочил один на один и пробил низом — Гилерме ногой парировал. Айртон после добивания перебросил голкипера, а мяч от ноги Лысова влетел в сетку.

    На 31-й минуте быстрая атака прошла у «Спартака», Ломовицкий с правого края вошёл в штрафную, выдержал паузу и пробил в ближний угол — мяч от штанги влетел в сетку.

    На 84-й минуте Мелкадзе отдал на Рошу, тот качнул защитника и выкатил мяч на Зе Луиша, который с линии штрафной в касание вколотил мяч в девятку.

    А две минуты спустя Педро Роша бросил в прорыв Зе Луиша, тот продавил защитника, выскочил один на один и пробил мимо вратаря.

    «Спартак» также одержал победу в первых двух матчах турнира — с «Ростовом» (2:1) и «Зенитом» (3:0) — и набрал 9 очков.

    Второе место занял «Локомотив» (5), третье — «Зенит» (3). На последней строчке финишировал «Ростов» (1).

    Кубок Матч Премьер
    «Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 4:0 (2:0)
    Голы: Айртон, 1 (1:0). Ломовицкий, 31 (2:0). Зе Луиш, 84 (3:0). Зе Луиш, 86 (4:0)«Спартак»: Селихов, Рассказов (Мельгарехо, 46. Л.Миронов, 85), Джикия, Кутепов, Айртон (Маслов, 76), Ломовицкий (Мелкадзе, 46), Зобнин (Гулиев, 46), Глушаков (Умяров, 67), Ханни (Глушенков, 67), Ташаев (Педро Роша, 46), Зе Луиш«Локомотив»: Гильерме (Коченков, 46), Игнатьев (Рыбус, 46), Кверквелия, Чорлука (Хеведес, 46), Лысов, Фарфан (Жемалетдинов, 62), Крыховяк (Денисов, 46), Баринов (Тарасов, 71), Ал.Миранчук (А.Миронов, 81), Ант.Миранчук (Тугарев, 46), Смолов (Эдер, 46)Предупреждения: Ханни, 8. Ант.Миранчук, 19. Джикия, 64
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