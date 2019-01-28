«Реал» уверенно разобрался с «Эспаньолом»

Карим Бензема
AS
В составе победителей дубль оформил французский форвард Карим Бензема, а еще по голу на свой счет записали защитник Серхио Рамос и валлийский нападающий Гарет Бэйл.
В составе хозяев отличились бразильский форвард Лео Баптистау и венесуэльский защитник Роберто Росалес.
«Реал» с 72-й минуты играл вдесятером после того, как французский защитник Рафаэль Варан получил красную карточку. Таким образом, мадридская команда одержала третью подряд победу в Примере, а клуб из Барселоны потерпел третье кряду поражение.
«Реал» набрал 39 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (24) — на 15-й строчке.
Примера. 21-й тур
«Эспаньол» — «Реал» — 2:4 (1:3)
Голы: Бензема, 4 (0:1). Серхио Рамос, 15 (0:2). Леу Баптистан, 25 (1:2). Бензема, 45+1 (1:3). Бэйл, 67 (1:4). Росалес, 81 (2:4)«Эспаньол»: Диего Лопес, Хави Лопес, Эрмосо, Л.Лопес, Вила (Росалес, 64), Рока, А.Лопес, Дардер (Мелендо, 75), Леу Баптистан (Пьятти, 71), Борха Иглесиас, Серхио Гарсия«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос (Начо, 46), Регилон, Каземиру, Кроос, Модрич (Марселу, 76), Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор (Бэйл, 64)Предупреждения: Рока, 7. Серхио Рамос, 27. Серхио Гарсия, 34. Карвахаль, 81. А.Лопес, 85. Начо, 88. Куртуа, 90+1Удаление: Варан, 72