«Реал» уверенно разобрался с «Эспаньолом»

В матче 21-го тура чемпионата Испаниипринимал— встреча завершилась победой мадридцев со счетом 4:2.

Карим Бензема AS 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей дубль оформил французский форвард Карим Бензема, а еще по голу на свой счет записали защитник Серхио Рамос и валлийский нападающий Гарет Бэйл.

В составе хозяев отличились бразильский форвард Лео Баптистау и венесуэльский защитник Роберто Росалес.

«Реал» с 72-й минуты играл вдесятером после того, как французский защитник Рафаэль Варан получил красную карточку. Таким образом, мадридская команда одержала третью подряд победу в Примере, а клуб из Барселоны потерпел третье кряду поражение.

«Реал» набрал 39 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (24) — на 15-й строчке.