Гол Месси помог «Барселоне» победить «Жирону»

Фрагмент матча
twitter.com/FCBarcelona
В составе каталонской команды голами отметились Нелсон Семеду (9-я минута) и Лионель Месси (68).
На 51-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален защитник «Жироны» Бернардо Эспиноса.
«Барселона», набрав 49 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры. «Жирона» занимает 13-е место — 24 очка.
Примера. 21-й тур
«Жирона» — «Барселона» — 0:2 (0:1)
Голы: Семеду, 9 (0:1). Месси, 68 (0:2)«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Лангле (Фермален, 77), Пике, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Сержи Роберто, 82), Видаль (Артур, 58), Месси, Л.Суарес, КоутиньюПредупреждения: Эспиноса, 29. Лангле, 31. Видаль, 37. Бускетс, 43. Буну, 52. Хуанпе, 69. Стуани, 89Удаление: Эспиноса, 51