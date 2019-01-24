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    Дортмундская «Боруссия» интересуется форвардом «Кристал Пэлас»

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    Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа может продолжить карьеру в Германии, сообщает Bild.

    Вильфрид Заа
    Вильфрид Заа
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    По информации источника, дортмундская «Боруссия» хочет приобрести 26-летнего ивуарийца и связалась уже с агентом футболиста.

    Немецкий клуб видит в нем замену Кристиану Пулишичу, который летом перейдет в «Челси». Сам Заа уже выразил согласие на переход в дортмундскую команду, поскольку хочет играть в Лиге чемпионов.

    «Кристал Пэлас» готов продать игрока за 50 миллионов фунтов.

    В этом сезоне Заа сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре голевые передачи. 0

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