Спортивный директор «Дженоа»: После матча обсудим с «Миланом» трансфер Пентека

Спортивный директорзаявил, что вопрос трансфера нападающегобудет решен в ближайшие 48 часов.

«Переговоры во время матча — это проблема. Нам предстоит провести трудную игру с "Миланом". Мы провели встречу с "россонери" и решили увидеться после матча, чтобы обсудить судьбу Пентека. Мы уже выложили свои карты на стол. В следующие 48 часов все решится», — цитирует Перинетти Football Italia.

«Сможет ли Кшиштоф хорошо проявить себя в "Милане"? Надеюсь. В "Милане" или у нас — посмотрим», — добавил спортивный директор «Дженоа».

Ранее сообщалось о том, что «Милан» может арендовать 23-летнего Пентека с последующим обязательным выкупом контракта футболиста за 40 миллионов евро. 0