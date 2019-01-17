«Барселону» могут дисквалифицировать из Кубка Испании

Чуми
sport.es
Молодой защитник Хуан Брандиас, известный как «Чуми», получил дисквалификацию в матче за вторую команду «Барселоны» и следовательно, не имел права принимать участия в матче с «Леганесом», но игрок вышел на поле и отыграл 58 минут.
Напомним, что три сезона назад подобный случай произошел с «Реалом», в составе которого на поле появился россиянин Денис Черышев, дисквалифицированный до этого из-за перебора желтых карточек в составе «Вильярреала».
Ответная игра «Барселона» — «Леванте» начнется 17 января в 23:30 по московскому времени. 0