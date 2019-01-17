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    «Барселону» могут дисквалифицировать из Кубка Испании

    Барселона Кубок Испании Футбол Испании Леганес
    «Барселону» могут исключить из розыгрыша Кубка Испании в нынешнем сезоне за то, что в первом матче 1/8 финала с «Леванте» (1:2) в ее составе сыграл дисквалифицированный футболист, сообщает Independent.

    Чуми
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    Молодой защитник Хуан Брандиас, известный как «Чуми», получил дисквалификацию в матче за вторую команду «Барселоны» и следовательно, не имел права принимать участия в матче с «Леганесом», но игрок вышел на поле и отыграл 58 минут.

    Напомним, что три сезона назад подобный случай произошел с «Реалом», в составе которого на поле появился россиянин Денис Черышев, дисквалифицированный до этого из-за перебора желтых карточек в составе «Вильярреала».

    Ответная игра «Барселона» — «Леванте» начнется 17 января в 23:30 по московскому времени. 0

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