«Барселону» могут дисквалифицировать из Кубка Испании

могут исключить из розыгрыша Кубка Испании в нынешнем сезоне за то, что в первом матче 1/8 финала с(1:2) в ее составе сыграл дисквалифицированный футболист, сообщает Independent

Молодой защитник Хуан Брандиас, известный как «Чуми», получил дисквалификацию в матче за вторую команду «Барселоны» и следовательно, не имел права принимать участия в матче с «Леганесом», но игрок вышел на поле и отыграл 58 минут.

Напомним, что три сезона назад подобный случай произошел с «Реалом», в составе которого на поле появился россиянин Денис Черышев, дисквалифицированный до этого из-за перебора желтых карточек в составе «Вильярреала».

Ответная игра «Барселона» — «Леванте» начнется 17 января в 23:30 по московскому времени. 0