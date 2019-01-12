ПСЖ на выезде разгромил «Амьен»

В матче 20-го тура французской Лиги 1на своем поле уступилсо счетом 0:3.

Фрагмент матча twitter.com/PSG_inside 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче на 57-й минуте открыл уругвайский нападающий гостей Эдинсон Кавани, реализовавший пенальти.

На 66-й минуте «Амьен» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил бенинский защитник Халед Аденон.

На 70-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан, а победную точку на 79-й минуте поставил Маркиньос.

Парижский клуб не проиграл ни одного из 18 игр нынешнего сезона и потерял только 4 очка. Его отрыв от «Лилля» в турнирной таблице лиги 1 составляет 13 очков. 0