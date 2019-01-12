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    ПСЖ на выезде разгромил «Амьен»

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Амьен Календарь Лиги 1
    В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Амьен» на своем поле уступил «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:3.

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    Счет в матче на 57-й минуте открыл уругвайский нападающий гостей Эдинсон Кавани, реализовавший пенальти.

    На 66-й минуте «Амьен» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил бенинский защитник Халед Аденон.

    На 70-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан, а победную точку на 79-й минуте поставил Маркиньос.

    Парижский клуб не проиграл ни одного из 18 игр нынешнего сезона и потерял только 4 очка. Его отрыв от «Лилля» в турнирной таблице лиги 1 составляет 13 очков. 0

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