ПСЖ на выезде разгромил «Амьен»

Фрагмент матча
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Счет в матче на 57-й минуте открыл уругвайский нападающий гостей Эдинсон Кавани, реализовавший пенальти.
На 66-й минуте «Амьен» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил бенинский защитник Халед Аденон.
На 70-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан, а победную точку на 79-й минуте поставил Маркиньос.
Парижский клуб не проиграл ни одного из 18 игр нынешнего сезона и потерял только 4 очка. Его отрыв от «Лилля» в турнирной таблице лиги 1 составляет 13 очков. 0