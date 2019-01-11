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    «Барселона» проиграла «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

    Кубок Испании Футбол Испании Леванте Барселона
    В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Леванте» одержал домашнюю победу над «Барселоной» — 2:1

    «Барселона»
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    В составе хозяев поля голами отметились Эрик Кабако и Борха Майораль. За каталонцев отличился Филиппе Коутиньо.

    Ответная встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне 17 января.

    Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч
    «Леванте» — «Барселона» — 2:1 (2:0)
    Голы: 1:0 — Кабако (4), 2:0 — Майораль (18), 2:1 — Коутиньо (85, пен.)«Леванте»: Фернандес, Кабако, Родригес (Джейсон, 69), Постиго, Коке, Кампанья, Прцич, Рочина (Дукуре, 75), Саймон, Майораль, Боатенг (Моралес, 62)«Барселона»: Силлессен, Миранда (Серджи Роберто, 46), Брандарис (Лангле, 58), Мурильо, Нелсон Семеду, Коутиньо, Видаль, Дембеле, Аленья, Малком (Денис Суарес, 67), БускетсПредупреждения: Мурильо (22), Аленья (39), Прцич (41), Брандарис (43), Кабако (49), Бускетс (74), Майораль (90)
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