«Монако» по пенальти прошел «Ренн» в Кубке лиги

Фрагмент матча
twitter.com/AS_Monaco
Счет в матче на 30-й минуте открыл полузащитник гостей Бенжамен Буриго. На 54-й минуте хавбек монегасков Маркуш Лопеш сравнял счет.
В серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Монако», который вышел в полуфинал Кубка французской лиги.
Ранее первым полуфиналистом Кубка французской лиги стал «Страсбург», который одолел «Лион» в гостевом матче со счётом 2:1.
В двух других матчах 1/4 финала турнира встретятся «Бордо» — «Гавр» и «Пари Сен-Жермен» — «Генгам».
Жеребьёвка полуфинальных пар Кубка лиги состоится 10 января. Матчи этой стадии пройдут 29 и 30 января. 0