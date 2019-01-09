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    «Монако» по пенальти прошел «Ренн» в Кубке лиги

    Кубок Франции Футбол Франции Монако Ренн
    В матче 1/4 финала Кубка французской лиги «Монако» одержал домашнюю победу над «Ренном» — 1:1 (8:7 по пенальти).

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    Счет в матче на 30-й минуте открыл полузащитник гостей Бенжамен Буриго. На 54-й минуте хавбек монегасков Маркуш Лопеш сравнял счет.

    В серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Монако», который вышел в полуфинал Кубка французской лиги.

    Ранее первым полуфиналистом Кубка французской лиги стал «Страсбург», который одолел «Лион» в гостевом матче со счётом 2:1.

    В двух других матчах 1/4 финала турнира встретятся «Бордо» — «Гавр» и «Пари Сен-Жермен» — «Генгам».

    Жеребьёвка полуфинальных пар Кубка лиги состоится 10 января. Матчи этой стадии пройдут 29 и 30 января. 0

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