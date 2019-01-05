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    Примера. «Эспаньол» выиграл у «Леганеса», «Реал» примет «Реал Сосьедад», «Барселона» сыграет с «Хетафе»

    Подробности матчей 18-го тура испанской Примеры

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    «Леванте» — «Жирона» — 2:2

    В стартовом матче 18-го тура чемпионата Испании «Леванте» принимал «Жирону».

    Встреча завершилась вничью — 2:2.

    В первый час игрового времени команды обменялись голами Кристиана Порту и Хосе Луиса Моралеса.

    Гости последние полчаса провели в большинстве после удаления Серджио Постиго и после гола Алекса Гарсии на 72-й минуте повели со счетом 2:1. Однако на 86-й минуте Коке спас «Леванте» от поражения.

    «Жирона» после этого матча набрала 23 очка, у «Леванте» в активе также 23 балла.

    Примера. 18-й тур
    «Леванте» — «Жирона» — 2:2 (0:1)
    Голы: Порту, 31 (0:1). Моралес, 58 (1:1). Алейкс Гарсия, 72 (1:2). Коке, 86 (2:2)«Леванте»: Ойер Оласабаль, Тоньо (Двамена, 85), Кабако, Постиго, Пьер, Кампанья, Вукчевич (Боатенг, 63), Барди, Рохер, Хасон (Коке, 71), Моралес«Жирона»: Буну, Хонас Ромалью (Алькала, 90+2), Эспиноса, Хуанпе, Борха, Порту (Лосано, 74), Алейкс Гарсия (В.Фернандес, 83), Дуглас Луис, Гранель, Порро, СтуаниПредупреждения: Постиго, 21. Тоньо, 28. Стуани, 35. Барди, 56Удаление: Постиго, 69

    «Эспаньол» — «Леганес» — 1:0

    В матче 18-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал «Леганес» и одержал победу со счетом 1:0.

    Три очка хозяевам поля принес точный удар Борхи Иглесиаса на 9-й минуте матча.

    Уже в компенсированное ко второму тайму время гости остались вдесятером — вторую желтую карточку получил Херард Гумбау.

    «Эспаньол» после этой победы набрал 24 очка, у «Леганеса» осталось 19.

    Примера. 18-й тур
    «Эспаньол» — «Леганес» — 1:0 (1:0)
    Гол: Иглесиас, 9«Эспаньол»: Лопес, Давид Лопес, Вила, Росалес, Дуарте, Мелендо (Санчес, 79), Марк Рока, Дардер, Иглесиас, Гарсия (Пьятти, 55), Баптистао (Перес, 88)«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса (Эль-Жар, 70), Микель Весга (Ресио, 65), Оскар Родригес, Гумбау, Ньом (Хуанфран, 79), Каррильо, Эн-НесириПредупреждения: Бустинса, 20, Вила, 35, Ресио, 67, Марк Рока, 68, Гумбау, 70, Омеруо, 72Удаление: Гумбау, 90

    «Вальядолид» — «Райо Вальекано»

    5 января, 15:00 мск

    «Алавес» — «Валенсия»

    5 января, 18:15 мск

    «Уэска» — «Бетис»

    5 января, 22:45 мск

    «Эйбар» — «Вильярреал»

    6 января, 14:00 мск

    «Севилья» — «Атлетико»

    6 января, 18:15 мск

    «Реал» — «Реал Сосьедад»

    6 января, 20:30 мск

    «Хетафе» — «Барселона»

    6 января, 22:45 мск

    «Сельта» — «Атлетик»

    7 января, 23:00 мск

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