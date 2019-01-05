Примера. «Эспаньол» выиграл у «Леганеса», «Реал» примет «Реал Сосьедад», «Барселона» сыграет с «Хетафе»

«Леванте» — «Жирона» — 2:2
В стартовом матче 18-го тура чемпионата Испании «Леванте» принимал «Жирону».
Встреча завершилась вничью — 2:2.
В первый час игрового времени команды обменялись голами Кристиана Порту и Хосе Луиса Моралеса.
Гости последние полчаса провели в большинстве после удаления Серджио Постиго и после гола Алекса Гарсии на 72-й минуте повели со счетом 2:1. Однако на 86-й минуте Коке спас «Леванте» от поражения.
«Жирона» после этого матча набрала 23 очка, у «Леванте» в активе также 23 балла.
«Эспаньол» — «Леганес» — 1:0
В матче 18-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал «Леганес» и одержал победу со счетом 1:0.
Три очка хозяевам поля принес точный удар Борхи Иглесиаса на 9-й минуте матча.
Уже в компенсированное ко второму тайму время гости остались вдесятером — вторую желтую карточку получил Херард Гумбау.
«Эспаньол» после этой победы набрал 24 очка, у «Леганеса» осталось 19.
«Вальядолид» — «Райо Вальекано»
5 января, 15:00 мск
«Алавес» — «Валенсия»
5 января, 18:15 мск
«Уэска» — «Бетис»
5 января, 22:45 мск
«Эйбар» — «Вильярреал»
6 января, 14:00 мск
«Севилья» — «Атлетико»
6 января, 18:15 мск
«Реал» — «Реал Сосьедад»
6 января, 20:30 мск
«Хетафе» — «Барселона»
6 января, 22:45 мск