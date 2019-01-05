«Арсенал» разгромил «Блэкпул» в Кубке Англии, Уиллок оформил дубль

Лондонскийодержал победу над(3:0) в гостевом матче 1/32 финала Кубка Англии.

В составе лондонской команды дублем отметился Джозеф Уиллок. На 11-й минуте мяч со штрафного «канониров» был пущен в штангу, но Уиллкок удачно подставил голову и переправил его в пустые ворота.

А на 38-й минуте прошла атака лондонцев правым флангом, последовал прострел на дальнюю штангу, который с метра замкнул Уиллкок.

Еще один забитый мяч на свой счет записал Алекс Айуоби. На 82-й минуте защита хозяев упустила себе за спину Ремзи, тот вышел один на один, но пробил точно во вратаря, а мяч отскочил к Айуоби, который с метра сделал счет крупным.

«Арсенал» вышел в следующий раунд турнира. Соперник лондонцев по 1/16 финала определиться позднее. 0