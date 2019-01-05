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    «Арсенал» разгромил «Блэкпул» в Кубке Англии, Уиллок оформил дубль

    Кубок Англии Футбол Англии Арсенал Блэкпул
    Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Блэкпулом» (3:0) в гостевом матче 1/32 финала Кубка Англии.

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    В составе лондонской команды дублем отметился Джозеф Уиллок. На 11-й минуте мяч со штрафного «канониров» был пущен в штангу, но Уиллкок удачно подставил голову и переправил его в пустые ворота.

    А на 38-й минуте прошла атака лондонцев правым флангом, последовал прострел на дальнюю штангу, который с метра замкнул Уиллкок.

    Еще один забитый мяч на свой счет записал Алекс Айуоби. На 82-й минуте защита хозяев упустила себе за спину Ремзи, тот вышел один на один, но пробил точно во вратаря, а мяч отскочил к Айуоби, который с метра сделал счет крупным.

    «Арсенал» вышел в следующий раунд турнира. Соперник лондонцев по 1/16 финала определиться позднее. 0

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