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    Ребров намерен защищать Глушакова в спорах с болельщиками

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    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, как команда относится к конфликту полузащитника Дениса Глушакова с болельщиками.

    Артем Ребров
    Артем Ребров
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    «Когда у нас в команде есть какие-то свои устои, считаю, не нужно туда лезть. И я людям могу об этом смело сказать.

    Мы Дениса выбрали, значит, мы за него будем отвечать. И людям надо понять, что это выбор команды. Считаю, что мы делаем — это правильно.

    Болельщики немножко не понимают. У них все замыкается на Глушакове. А нужно показать, что есть команда.

    Сегодня Глушаков — мы его не отдадим, завтра Ребров — не отдадим. Если мы в команде приняли решение, что он здесь, что он остается, значит, так оно и должно быть.

    Мы не можем человека отдать, мы команда. На примере Глушакова мы должны показать, что своих не отдаем. Мы же не приходим на трибуну и не говорим, какие кричалки нужно кричать и какие транспаранты растягивать.

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    • Везде какие-то мнения и слухи. Это сильно мешает. Один болельщик, с которым мы общаемся по теме благотворительности, мне пишет: "Артем, скажи, вы сами пошли на то, чтобы надеть майки в поддержку Глушакова и сфотографироваться?" Я ему пишу: "Нет, нам пистолеты всем поставили к голове".

    Были майки с восьмеркой, были Жиго с Зобниным, Ещенко. Мы команда, мы — друг за друга», — приводит слова Реброва «Матч ТВ». 0

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