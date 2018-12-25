«Барселона» откажется от трансфера де Лигта

планирует выйти из переговоров по трансферу защитника, сообщает Mundo Deportivo.

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Агента футболиста Мино Райолы устроил аукцион, в котором победителем выйдет клуб, предложивший де Лигту наибольшую зарплату.

В «Барселоне» готовы приобрести защитника только в том случае, если он согласится за тот же оклад, что и его партнер по «Аяксу» полузащитник Френки де Йонг, который также входит в сферу интересов «сине-гранатовых».

Руководство каталонского клуба посчитало, что если де Лигт будет зарабатывать больше де Йонга, это может вызвать негативную реакцию. 0