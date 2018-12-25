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    «Барселона» откажется от трансфера де Лигта

    Трансферы Футбол Испании Барселона Аякс
    «Барселона» планирует выйти из переговоров по трансферу защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, сообщает Mundo Deportivo.

    Маттейс де Лигт
    Маттейс де Лигт
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    Агента футболиста Мино Райолы устроил аукцион, в котором победителем выйдет клуб, предложивший де Лигту наибольшую зарплату.

    В «Барселоне» готовы приобрести защитника только в том случае, если он согласится за тот же оклад, что и его партнер по «Аяксу» полузащитник Френки де Йонг, который также входит в сферу интересов «сине-гранатовых».

    Руководство каталонского клуба посчитало, что если де Лигт будет зарабатывать больше де Йонга, это может вызвать негативную реакцию. 0

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