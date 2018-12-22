«РБ Лейпциг» вырвал победу у «Вердера»

В матче 17-го тура чемпионата Германииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:2.

За победителей отличились Лукас Клостерман (22-я минута), Тимо Вернер (44) и Брума (87).

В составе бременского клуба голы забили Макс Крузе (67) и Джошуа Сарджент (77).

«Лейпциг», набрав 31 очко, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Вердер», имея в активе 22 балла, занимает десятое место.

В параллельных матчах 17-го тура «Байер» дома обыграл «Герту» (3:1), «Ганновер» на своем поле уступил «Фортуне» (0:1), «Фрайбург» на выезде оказался сильнее «Нюрнберга» (1:0), а «Шальке» в гостях взял верх над «Штутгартом» (3:1). 0