АПЛ. «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон», «МанСити» примет «Кристал Пэлас»

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 0:2
В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 0:2.
Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Фабиньо прорвался вперед по правому флангу атаки после классной стеночки с Мане и исполнил прострел в центр чужой штрафной, где Салах ударом в касание шведой отправил мяч в сетку ворот.
А на 69-й минуте. После розыгрыша углового Мохамед Салах навесил с правого фланга атаки во вратарскую, где Ван Дейк сыграл на перехвате, отправив ударом в касание мяч в сетку ворот.
«Ливерпуль», не знающий поражений в текущем сезоне АПЛ, одержал седьмую победу кряду и с 48 очками лидирует в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» расположился на седьмой строчке — 25 очков.
В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 26 декабря примут «Ньюкасл Юнайтед», а «волки» в тот же день на выезде сыграют с «Фулхэмом».
«Арсенал» — «Бёрнли»
22 декабря, 15:30 мск
«Борнмут» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
22 декабря, 18:00 мск
«Челси» — «Лестер Сити»
22 декабря, 18:00 мск
«Хаддерсфилд Таун» — «Саутгемптон»
22 декабря, 18:00 мск
«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»
22 декабря, 18:00 мск
«Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм»
22 декабря, 18:00 мск
«Вест Хэм Юнайтед» — «Уотфорд»
22 декабря, 18:00 мск
«Кардифф Сити» — «Манчестер Юнайтед»
22 декабря, 20:30 мск