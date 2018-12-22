АПЛ. «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон», «МанСити» примет «Кристал Пэлас»

С 21 по 23 декабря в Англии пройдут матчи 18 тура Премьер-лиги.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 0:2

В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 0:2.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Фабиньо прорвался вперед по правому флангу атаки после классной стеночки с Мане и исполнил прострел в центр чужой штрафной, где Салах ударом в касание шведой отправил мяч в сетку ворот.

А на 69-й минуте. После розыгрыша углового Мохамед Салах навесил с правого фланга атаки во вратарскую, где Ван Дейк сыграл на перехвате, отправив ударом в касание мяч в сетку ворот.

«Ливерпуль», не знающий поражений в текущем сезоне АПЛ, одержал седьмую победу кряду и с 48 очками лидирует в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» расположился на седьмой строчке — 25 очков.

В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 26 декабря примут «Ньюкасл Юнайтед», а «волки» в тот же день на выезде сыграют с «Фулхэмом».

АПЛ. 18-й тур «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Ливерпуль» — 0:2 (0:1) Голы: Салах, 18 (0:1). ван Дейк, 68 (0:2)«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро (Винагре, 81), Коади, Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 63), Невеш, Саисс, Хименес, Траоре (Иван Кавалейру, 63)«Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Фабинью, Кейта (Лаллана, 58), Роберту Фирмину (Вайналдум, 76), Салах, Мане (Клайн, 87)

«Арсенал» — «Бёрнли»

22 декабря, 15:30 мск

«Борнмут» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

22 декабря, 18:00 мск

«Челси» — «Лестер Сити»

22 декабря, 18:00 мск

«Хаддерсфилд Таун» — «Саутгемптон»

22 декабря, 18:00 мск

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

22 декабря, 18:00 мск

«Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм»

22 декабря, 18:00 мск

«Вест Хэм Юнайтед» — «Уотфорд»

22 декабря, 18:00 мск

«Кардифф Сити» — «Манчестер Юнайтед»

22 декабря, 20:30 мск

«Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур»

23 декабря, 19:00 мск