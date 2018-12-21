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    Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую

    Зенит Краснодар Футбол России Между тем Скандалы
    Нападающему «Зенита» Александру Кокорину и хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву ужесточили обвинение.

    Александр Кокорин и Павел Мамаев
    Александр Кокорин и Павел Мамаев
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    Вместо нанесения побоев теперь им вменяется причинение легкого вреда здоровью, передает Агентство городских новостей «Москва».

    «По результатам судебно-медицинских экспертиз, потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку причинен легкий вред здоровью. В связи с этим следователь ужесточил обвинение, переквалифицировав со ст. 116 УК РФ "Побои" на ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". Расследование уголовного дела продолжается», — приводит издание слова адвоката Кирилла Кокорина Вячеслава Барика.

    Напомним, ранее суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом. 0

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