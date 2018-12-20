«Валенсия» объявила о переходе защитника Мурильо в «Барселону»

Защитник «Валенсии»на правах аренды до конца этого сезона будет выступать в, сообщает пресс-служба левантийцев

После завершения арендного соглашения каталонский клуб сможет выкупить 26-летнего футболиста за 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит за аренду Мурильо 2 млн евро. Сине-гранатовым потребовался защитник в связи с серьёзными травмами игроков обороны Томаса Вермалена и Самуэля Юмтити.

После 16 туров «Барселона» набрала 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры.

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