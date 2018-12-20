«Валенсия» объявила о переходе защитника Мурильо в «Барселону»

Джейсон Мурильо
twitter.com/fcbarcelona
После завершения арендного соглашения каталонский клуб сможет выкупить 26-летнего футболиста за 25 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит за аренду Мурильо 2 млн евро. Сине-гранатовым потребовался защитник в связи с серьёзными травмами игроков обороны Томаса Вермалена и Самуэля Юмтити.
После 16 туров «Барселона» набрала 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры.
⚽️ #EnjoyMurillo— FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 декабря 2018 г.
Jeison Murillo's first day at Barça!
🔵🔴 pic.twitter.com/kyuIynHoeH