«Урал» подпишет защитника БАТЭ

Белорусский защитникблизок к переходу в сообщает «Чемпионат».

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Старт сезона-2017/18 27-летний футболист провел в кипрском АПОЭЛе, где сыграл в 16 матчах. После он вернулся в БАТЭ, где принял участие в восьми встречах высшей лиги (семь — в основном составе) и забил один гол.

17 ноября 2010 года Поляков дебютировал в составе сборной Белоруссии в матче со сборной Омана в Маскате (4:0).

В нынешнем сезоне БАТЭ в очередной раз стал чемпионом Белоруссии. «Урал» после 17 туров занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. 0