«Бетис» одержал волевую победу над «Эспаньолом»

В матче 16-го тура испанской Примерыпотерпел домашнее поражение от— 1:3.

Счет на 24-й минуте открыл нападающий хозяев поля Серхио Гарсия, но на 43-й минуте форвард гостей Джовани Ло Чельсо восстановил равенстве в счете.

Отметим, что на 17-й минуте Ло Чельсо не реализовал пенальти.

На 85-й минуте Кристиан Тельо вывел «Бетис» вперед. На 91-й минуте защитник каталонцев Оскар Дуарте установил окончательный счет в игре, забив в свои ворота.

«Бетис» одержал третью победу кряду в примере и с 25 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Эспаньол» расположился на 11-й строчке, имея в активе 21 очко. 0