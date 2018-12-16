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    «Бетис» одержал волевую победу над «Эспаньолом»

    Примера Футбол Испании Бетис Эспаньол Календарь Примеры
    В матче 16-го тура испанской Примеры «Эспаньол» потерпел домашнее поражение от «Бетиса» — 1:3.

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    Счет на 24-й минуте открыл нападающий хозяев поля Серхио Гарсия, но на 43-й минуте форвард гостей Джовани Ло Чельсо восстановил равенстве в счете.

    Отметим, что на 17-й минуте Ло Чельсо не реализовал пенальти.

    На 85-й минуте Кристиан Тельо вывел «Бетис» вперед. На 91-й минуте защитник каталонцев Оскар Дуарте установил окончательный счет в игре, забив в свои ворота.

    «Бетис» одержал третью победу кряду в примере и с 25 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Эспаньол» расположился на 11-й строчке, имея в активе 21 очко. 0

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