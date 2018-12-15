«Реал» победил «Райо Вальекано» благодаря голу Бензема

Мадридскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 16-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча twitter.com/realmadrid 1000 Фрибет для всех Забрать!

Единственный мяч был забит на 13-й минуте. Васкес сместился к центру и нашёл в штрафной свободного Карима Бензема, который развернулся и пробил мимо вратаря.

«Реал» набрал 29 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице примеры. «Райо Вальекано», имея в активе десять баллов, занимает 19-е место.

В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Вильярреала», а «Райо Вальекано» на своем поле примет «Леванте».