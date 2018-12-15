«Реал» победил «Райо Вальекано» благодаря голу Бензема

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит на 13-й минуте. Васкес сместился к центру и нашёл в штрафной свободного Карима Бензема, который развернулся и пробил мимо вратаря.
«Реал» набрал 29 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице примеры. «Райо Вальекано», имея в активе десять баллов, занимает 19-е место.
В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Вильярреала», а «Райо Вальекано» на своем поле примет «Леванте».
Примера. 16-й тур
«Реал» — «Райо Вальекано» — 1:0 (1:0)
Гол: Бензема, 13«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Карвахаль, Модрич (Вальверде, 90+2), Кроос, Льоренте, Бензема (Винисиус Жуниор, 78), Васкес, Асенсио (Себальос, 71)«Райо Вальекано»: Димитриевски, Адвинкула, Тито, Гальвес (Ба, 54), Веласкес, Алекс Морено, Имбула, Медран (Бебе, 54), Комесанья, Альваро Гарсия, Эмбарба (Алегрия, 73)Предупреждения: Гальвес, 39. Бебе, 64. Имбула, 83