«Атлетик» продлил контракты с двумя игроками

«Атлетик» на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с защитникоми полузащитником

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Новые соглашения обоих футболистов будут действовать до лета 2021 года.

29-летний Де Маркос выступает за «Атлетик» с 2009 года, перейдя из «Алавеса» за 350 тысяч евро. Он провел за клуб из Бильбао 359 матчей и забил 32 гола.

30-летний Баленсиага перешел в «Атлетик» в 2013 году из «Вальядолида» за 500 тысяч евро. На его счету 207 матчей и один гол.

После 15 туров «Атлетик», набрав 14 очков, находится в зоне вылета и занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры. 0