Дубль Гризманна принес «Атлетико» победу над «Вальядолидом»

«Атлетико»
LiveSport.Ru
Дублем в составе победителей отметился форвард Антуан Гризманн (45-я и 80-я минуты) и единожды отличился Никола Калинич (26).
У хозяев поля мяч забил Фернандо Калеро (57), еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник гостей Сауль (63).
«Атлетико» с 31 очком поднялся на второе место в турнирной таблице, а «Вальядолид» расположился на 12-й строчке, имея в активе 20 очков.
В следующем туре «матрасники» 22 декабря примут «Эспаньол», а подопечные Серхио Гонсалес в тот же день на выезде сыграют с «Атлетиком».
Примера. 17-й тур
«Вальядолид» — «Атлетико» — 2:3 (0:2)
Голы: Калинич, 26 (0:1). Гризманн, 45+1 — с пенальти (0:2). Калеро, 57 (1:2). Сауль, 63 — в свои ворота (2:2). Гризманн, 80 (2:3)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Антоньито, Мичел (Борха, 86), Рубен Алькарас, Вилья (Суарес, 75), Кеко, Оскар Плано (Верде, 84), Энес Унал«Атлетико»: Облак, Годин, Филипе Луис (Партей, 60), Савич, Ариас, Коке, Сауль, Эрнандес, Калинич (Витоло, 70), Гризманн, Корреа (Мартинш, 75)Предупреждения: Оскар Плано, 22. Вилья, 27. Кико Оливас, 45. Коке, 78. Рубен Алькарас, 90+1