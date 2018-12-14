Названа команда недели в Лиге Европы

УЕФА назвал команду недели Лиги Европы, которая была сформирована по итогам матчей шестого тура.

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В символическую сборную недели вошли следующие футболисты:

вратарь: Андрес Фернандес («Вильярреал»);

защитники: Аттила Фиоло, Лоик Него (оба — «Види»), Александар Драгович («Байер»), Джозеф Айду («Генк»);

полузащитники: Игорь Стасевич (БАТЭ), Сандер Берге («Генк»), Доминик Кор («Байер»), Исмаила Сарр («Ренн»);

нападающие: Зиньо Гано («Генк»), Лукас Аларио «(Байер»).

Ранее сообщалось о том, что лучшим игроком недели в Лиге Европы был признан форвард «Ренна».

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