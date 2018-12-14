Названа команда недели в Лиге Европы

Игорь Стасевич
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В символическую сборную недели вошли следующие футболисты:
вратарь: Андрес Фернандес («Вильярреал»);
защитники: Аттила Фиоло, Лоик Него (оба — «Види»), Александар Драгович («Байер»), Джозеф Айду («Генк»);
полузащитники: Игорь Стасевич (БАТЭ), Сандер Берге («Генк»), Доминик Кор («Байер»), Исмаила Сарр («Ренн»);
нападающие: Зиньо Гано («Генк»), Лукас Аларио «(Байер»).
🔝 This week's top performers 💪— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 14 декабря 2018 г.
🔢 Player rankings: https://t.co/nPs6v7VAz4#UEL pic.twitter.com/I0L5uNIgJz
Ранее сообщалось о том, что лучшим игроком недели в Лиге Европы был признан форвард «Ренна».