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    Названа команда недели в Лиге Европы

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    УЕФА назвал команду недели Лиги Европы, которая была сформирована по итогам матчей шестого тура.

    Игорь Стасевич
    Игорь Стасевич
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    В символическую сборную недели вошли следующие футболисты:

    вратарь: Андрес Фернандес («Вильярреал»);

    защитники: Аттила Фиоло, Лоик Него (оба — «Види»), Александар Драгович («Байер»), Джозеф Айду («Генк»);

    полузащитники: Игорь Стасевич (БАТЭ), Сандер Берге («Генк»), Доминик Кор («Байер»), Исмаила Сарр («Ренн»);

    нападающие: Зиньо Гано («Генк»), Лукас Аларио «(Байер»).

    Ранее сообщалось о том, что лучшим игроком недели в Лиге Европы был признан форвард «Ренна».

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