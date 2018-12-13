«Валенсия» — «МЮ»: счет матча 2:1, обзор голов

Испанскаяобыграла(2:1) в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Лоренсо прострелил с правого края, Карлос Солер подобрал отскок в штрафной и из-под защитника пробил в дальний нижний угол ворот «МЮ».

На 47-й минуте испанский клуб удвоил преимущество. Солер из центрального круга сделал длинную передачу к штрафной, а Фил Джонс в подкате срезал мяч в свои ворота, поймав Ромеро на противоходе.

А на 87-й минуте манкунианцы разыграли комбинацию на фланге, Янг навесил на линию вратарской, а Рашфорд кивком головы переправил мяч в дальний угол ворот «Валенсии».

В другом матче группы Н туринский «Ювентус» на выезде уступил швейцарскому «Янг Бойз» — 1:2.

«МЮ» с 10 очками вышел со второго места группы Н в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Валенсия» с 8 очками стала третьей и вышла в 1/16 финала Лиги Европы.