Кононов назвал игру с «Вильярреалом» «интересной и обоюдоострой»

Главный тренер «Спартака»прокомментировал поражение в выездном матче шестого тура Лиги Европы с «Вильярреалом» (0:2).

«Первые минуты нам не удались, мы пропустили быстрый гол. Было много ошибок, но сразу после этого мяча мы начали неплохо играть, создали несколько моментов и было бы желательно, если бы все-таки забивали из этих положений.

Игра была обоюдоострой, интересной. И мы, и "Вильярреал" играли ярко. Но хозяевам улыбнулась удача, они свои моменты использовали.

Разбор полетов буду делать в раздевалке. А с руководством будет встреча, где мы подведем итоги и все обсудим», — приводит слова Кононова «Чемпионат». 0