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    Левандовски вывел «Баварию» вперед в матче с «Аяксом»

    «Аякс» — «Бавария»: счет 0:1 после первого тайма

    Лига чемпионов Аякс Бавария Календарь Лиги чемпионов
    Мюнхенская «Бавария» обыгрывает амстердамский «Аякс» (1:0) на выезде в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски
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    Голландцы старались с первых минут владеть территориальным преимуществом, но это не помешало немцам выйти вперед.

    Уже на 13-й минуте Роберт Левандовски получил тонкий пас от Сержа Гнабри и спокойно переиграл голкипера. На 19-й минуте Боатенг явно толкал Блинда, но арбитр не решился ставить пенальти в ворота гостей.

    На 26-й минуте Мануэль Нойер совершил шикарный сэйв после мощного удара Ван де Бека. Перед самым перерывом лидер «Аякса» Зийех вновь проверил Нойера — вратарь не подвел.

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