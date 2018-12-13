«Аякс» — «Бавария»: счет 0:1 после первого тайма

Мюнхенскаяобыгрывает амстердамский(1:0) на выезде в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Голландцы старались с первых минут владеть территориальным преимуществом, но это не помешало немцам выйти вперед.

Уже на 13-й минуте Роберт Левандовски получил тонкий пас от Сержа Гнабри и спокойно переиграл голкипера. На 19-й минуте Боатенг явно толкал Блинда, но арбитр не решился ставить пенальти в ворота гостей.

На 26-й минуте Мануэль Нойер совершил шикарный сэйв после мощного удара Ван де Бека. Перед самым перерывом лидер «Аякса» Зийех вновь проверил Нойера — вратарь не подвел.

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