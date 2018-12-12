«Валенсия» — «Манчестер Юнайтед»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составына матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

С первых минут встречу начнут российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев и форвард «красных дьяволов» Ромелу Лукаку.

«Валенсия»: Доменек — Пиччини, Везо, Диакаби, Лато — Солер, Кондогбиа, Парехо, Черышев — Батшуайи, Мина.

«МЮ»: Ромеро — Валенсия, Джоунс, Байи, Рохо — Фред, Феллаини, Погба, Мата, — Лукаку, Перейра.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Валенсия» займет третье место и продолжит борьбу в Лиге Европы. «МЮ» уже вышел в плей-офф и финиширует первым, если выиграет, а «Юве» потеряет очки. Во втором туре команды поделили очки на «Олд Траффорд» — 0:0.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Валенсии». Коэффициент на ее победу — 2.54, на успех «МЮ» — 3.06, на ничью — 3.49. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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