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    Черышев выйдет в старте «Валенсии» на матч с «МЮ»

    «Валенсия» — «Манчестер Юнайтед»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Футбол Англии Валенсия Футбол Испании Календарь Лиги чемпионов
    Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Манчестер Юнайтед» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Денис Черышев
    Денис Черышев
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    С первых минут встречу начнут российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев и форвард «красных дьяволов» Ромелу Лукаку.

    «Валенсия»: Доменек — Пиччини, Везо, Диакаби, Лато — Солер, Кондогбиа, Парехо, Черышев — Батшуайи, Мина.

    «МЮ»: Ромеро — Валенсия, Джоунс, Байи, Рохо — Фред, Феллаини, Погба, Мата, — Лукаку, Перейра.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Валенсия» займет третье место и продолжит борьбу в Лиге Европы. «МЮ» уже вышел в плей-офф и финиширует первым, если выиграет, а «Юве» потеряет очки. Во втором туре команды поделили очки на «Олд Траффорд» — 0:0.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Валенсии». Коэффициент на ее победу — 2.54, на успех «МЮ» — 3.06, на ничью — 3.49. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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