Кононов пообещал не сидеть в обороне и не ждать чужой ошибки

Главный тренер «Спартака»рассказал об особенностях предстоящего матча против «Вильярреала» в Лиге Европы.

«Не хотел бы затрагивать тактическую сторону — достаточно того, что это знает команда. Но действовать "от себя" не означает качественной игры только в атаке. Раньше уже говорил, возможно, не все прислушались: если команда хочет атаковать, она обязана уметь надежно защищать свою атаку. А как она будет это делать, зависит от работы на тренировках и игры соперника.

Ясно, что для выполнения задуманного надо быстрей отбирать мяч. Когда им владеешь — диктуешь игру. Дальше все зависит от того, насколько хорошо футболисты понимают свой маневр и насколько эффективны действия соперника. Возвращаясь же к вашему вопросу, скажу: сидеть и ждать чужой ошибки — так мы играть не будем. Ни я как тренер, ни команда.

Когда была встреча с Леонидом Федуном, он подчеркнул: "Спартак" десятилетиями добивался своего именно через игру. И вспомнил мою тренерскую работу в других клубах. Самое главное — отладить собственный почерк, свой футбол, после чего обязательно придет результат.

Эта концепция близка и мне, и — исторически — "Спартаку". Игра приносит победы, а не наоборот. Возможно, другие специалисты строят работу иначе, это их право, но я — только так. Не отступаю от этого всю тренерскую карьеру», — приводит слова Кононова «Матч ТВ». 0