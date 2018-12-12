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    Кононов пообещал не сидеть в обороне и не ждать чужой ошибки

    Спартак Футбол России Вильярреал Футбол Испании Лига Европы
    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал об особенностях предстоящего матча против «Вильярреала» в Лиге Европы.

    Олег Кононов
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    «Не хотел бы затрагивать тактическую сторону — достаточно того, что это знает команда. Но действовать "от себя" не означает качественной игры только в атаке. Раньше уже говорил, возможно, не все прислушались: если команда хочет атаковать, она обязана уметь надежно защищать свою атаку. А как она будет это делать, зависит от работы на тренировках и игры соперника.

    Ясно, что для выполнения задуманного надо быстрей отбирать мяч. Когда им владеешь — диктуешь игру. Дальше все зависит от того, насколько хорошо футболисты понимают свой маневр и насколько эффективны действия соперника. Возвращаясь же к вашему вопросу, скажу: сидеть и ждать чужой ошибки — так мы играть не будем. Ни я как тренер, ни команда.

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    • Когда была встреча с Леонидом Федуном, он подчеркнул: "Спартак" десятилетиями добивался своего именно через игру. И вспомнил мою тренерскую работу в других клубах. Самое главное — отладить собственный почерк, свой футбол, после чего обязательно придет результат.

    Эта концепция близка и мне, и — исторически — "Спартаку". Игра приносит победы, а не наоборот. Возможно, другие специалисты строят работу иначе, это их право, но я — только так. Не отступаю от этого всю тренерскую карьеру», — приводит слова Кононова «Матч ТВ». 0

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