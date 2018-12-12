Газизов рассчитывает на стадион на 15-17 тысяч человек

Генеральный директор «Уфы»рассказал, как обстоят дела с подготовкой к строительству нового стадиона.

«Работы по новому стадиону ведутся. Не скажу, что это проект, но намерения строить арену у республики есть. Сейчас выбирается место, потому что это не только стадион.

Вокруг него должна быть спортивная и развлекательная сети. В течение полугода какие-то продвижения будут, и эта тема будет освещена более информативно.

Мое понимание — стадион небольшой, компактный, обязательно с закрытой крышей. Он должен соответствовать всем нормам больших форумов. Вплоть до полуфинала Лиги Европы или четвертьфинала Лиги чемпионов. Большой стадион мы не потянем. Стадион на 15-17 тысяч с крышей потянем», — приводит слова Газизова пресс-служба «Уфы». 0