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    Газизов рассчитывает на стадион на 15-17 тысяч человек

    Уфа РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как обстоят дела с подготовкой к строительству нового стадиона.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов
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    «Работы по новому стадиону ведутся. Не скажу, что это проект, но намерения строить арену у республики есть. Сейчас выбирается место, потому что это не только стадион.

    Вокруг него должна быть спортивная и развлекательная сети. В течение полугода какие-то продвижения будут, и эта тема будет освещена более информативно.

    Мое понимание — стадион небольшой, компактный, обязательно с закрытой крышей. Он должен соответствовать всем нормам больших форумов. Вплоть до полуфинала Лиги Европы или четвертьфинала Лиги чемпионов. Большой стадион мы не потянем. Стадион на 15-17 тысяч с крышей потянем», — приводит слова Газизова пресс-служба «Уфы». 0

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