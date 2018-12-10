Тульский «Арсенал» уступил «Ахмату» в Грозном

«Ахмат» — «Арсенал»
«Арсенал»
Счет в матче открыли хозяева. На 34-й минуте Исмаэл получил пас на правом краю штрафной, после удара бразильца вратарь зацепил руками мяч, но отскок к дальней штанге получился в пользу Раванелли, который уже без проблем добавил в цель.
А в компенсированное ко второму тайму время «Ахмат» удвоил счет. С ударом Садулаева из штрафной вратарь «Арсенала» справился, но уже с добиванием Аблайе Мбенге ничего поделать не смог.
«Ахмат» уходит на зимний перерыв на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка. «Арсенал» с 20 баллами располагается на 11-й позиции.
В 18-м туре грозненский клуб сыграет в гостях с «Рубином», а тульская команда примет ЦСКА. Оба матча состоятся 3 марта.
РПЛ. 17-й тур
«Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (1:0)
Голы: Раванелли, 34 (1:0). Мбенг, 90+5 (2:0)«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Бериша (Мбенг, 71), Думбья, Исмаэл (Родолфу, 88), Иванов, Раванелли, Митришев (Садулаев, 90+2)«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес (Ожегович, 89), Бакаев, Костадинов (Горбатенко, 79), Кадири, Кангва (Ткачев, 71), Мирзов, ДжорджевичПредупреждения: Костадинов, 4. Семенов, 31. Бакаев, 55. Иванов, 55. Мирзов, 60. Раванелли, 65. Кадири, 66. Григалава, 76. Исмаэл, 80. Мбенг, 86. Горбатенко, 88. Уциев, 90+2