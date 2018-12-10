Тульский «Арсенал» уступил «Ахмату» в Грозном

Грозненскийодержал домашнюю победу над тульским(2:0) в матче 17-го тура российской Премьер-лиги.

Счет в матче открыли хозяева. На 34-й минуте Исмаэл получил пас на правом краю штрафной, после удара бразильца вратарь зацепил руками мяч, но отскок к дальней штанге получился в пользу Раванелли, который уже без проблем добавил в цель.

А в компенсированное ко второму тайму время «Ахмат» удвоил счет. С ударом Садулаева из штрафной вратарь «Арсенала» справился, но уже с добиванием Аблайе Мбенге ничего поделать не смог.

«Ахмат» уходит на зимний перерыв на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка. «Арсенал» с 20 баллами располагается на 11-й позиции.

В 18-м туре грозненский клуб сыграет в гостях с «Рубином», а тульская команда примет ЦСКА. Оба матча состоятся 3 марта.