«Барселона» разгромил «Эспаньол» в каталонском дерби

В матче 15-го тура испанской Примерыпотерпел домашнее поражение от— 0:4.

Фрагмент матча twitter.com/FCBarcelona 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Лионель Месси исполнил идеальный удар со штрафного метров с 25-ти в девятку ворот Диего Лопеса.

На 26-й минуте Месси блестяще разобрался с тремя соперниками в центральной зоне у чужой штрафной и отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Усман Дембеле классным ударом из-под защитника отправил мяч в дальний верхний угол ворот.

В добавленное к первому тайму время Дембеле классной передачей низом нашел на левом краю чужой штрафной Луиса Суареса. Уругваец сблизился с голкипером и ударом низом с очень острого угла отправил мяч в дальний угол ворот.

А на 65-й минуте Лионель Месси вновь исполнил классный удар со штрафного метров с 25-ти над стенкой из футболистов «Эспаньола» в ближний верхний угол ворот Диего Лопеса.

«Барселона» набрала 31 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице примеры. «Эспаньол», имея в активе 21 балл, располагается на девятом месте.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет против «Леванте», а «Эспаньол» дома встретится с «Бетисом».