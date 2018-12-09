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    «Барселона» разгромил «Эспаньол» в каталонском дерби

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    В матче 15-го тура испанской Примеры «Эспаньол» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» — 0:4.

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    Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Лионель Месси исполнил идеальный удар со штрафного метров с 25-ти в девятку ворот Диего Лопеса.

    На 26-й минуте Месси блестяще разобрался с тремя соперниками в центральной зоне у чужой штрафной и отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Усман Дембеле классным ударом из-под защитника отправил мяч в дальний верхний угол ворот.

    В добавленное к первому тайму время Дембеле классной передачей низом нашел на левом краю чужой штрафной Луиса Суареса. Уругваец сблизился с голкипером и ударом низом с очень острого угла отправил мяч в дальний угол ворот.

    А на 65-й минуте Лионель Месси вновь исполнил классный удар со штрафного метров с 25-ти над стенкой из футболистов «Эспаньола» в ближний верхний угол ворот Диего Лопеса.

    «Барселона» набрала 31 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице примеры. «Эспаньол», имея в активе 21 балл, располагается на девятом месте.

    В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет против «Леванте», а «Эспаньол» дома встретится с «Бетисом».

    Примера. 15-й тур
    «Эспаньол» — «Барселона» — 0:4 (0:3)
    Голы: 0:1 — Месси (17), 0:2 — Дембеле (26), 0:3 — Суарес (45), 0:4 — Месси (65)«Эспаньол»: Лопес, Давид Лопес, Вила, Лопес, Дуарте, Дардер (Гранеро, 74), Марк Рока, Мелендо (Гарсия, 63), Санчес, Перес (Баптистао, 59), Иглесиас«Барселона»: тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Ракитич (Денис Суарес, 82), Бускетс, Видаль, Дембеле (Коутиньо, 68), Месси, Суарес (Мунир, 79)Предупреждение: Вила (79)
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