«Леганес» поделил очки с «Хетафе»

«Леганес»
twitter.com/CDLeganes
Счет на 39-й минуте открыл защитник «Хетафе» Леандро Кабрера. На 64-й минуте счет сравнял защитник Аллан-Ромео Ньом.
«Хетафе», набрав 21 очко, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (17) — 16-е.
Примера. 15-й тур
«Леганес» — «Хетафе» — 1:1 (0:1)
Голы: Кабрера, 39 (0:1). Ньом, 64 (1:1)«Леганес»: Куэльяр, Ньом (Хуанфран, 82), Омеруо, Сиовас, Бустинса, Рубен Перес, Херард Гумбау, Весга, Оскар Родригес (Эль-Жар, 85), Каррильо, Эн-Несири«Хетафе»: Сория, Кабрера, Суарес, Фулькье, Джене, Бруно Гонсалес, Максимович, Арамбарри (Кристофоро, 69), Хорхе Молина, Хайме Мата, Ндиай (Портильо, 22. Антунеш, 85)Предупреждения: Хайме Мата, 42. Ньом, 49. Джене, 75Удаление: Рубен Перес, 90+3