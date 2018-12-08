Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Интером»

Туринскийодержал домашнюю победу над миланским(1:0) в матче 15-го тура итальянской Серии А.

Единственный мяч был забит на 66-й минуте. Матюиди исполнил длинную передачу на левый фланг атаки, где Дибала из-под Врсалько навесил во вратарскую. Асамоа не удержал Марио Манджукича и тот головой с нескольких метров отправил мяч в сетку ворот.

После этой победы «Ювентус» набрал 43 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице серии А. «Интер», имея в активе 29 баллов, занимает третье место.

В следующем туре «Ювентус» в гостях встретится с «Торино», а «Интер» на своем поле сыграет против «Удинезе». 0