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    Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Интером»

    Серия A Футбол Италии Интер Ювентус Календарь Серии А
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над миланским «Интером» (1:0) в матче 15-го тура итальянской Серии А.

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    Единственный мяч был забит на 66-й минуте. Матюиди исполнил длинную передачу на левый фланг атаки, где Дибала из-под Врсалько навесил во вратарскую. Асамоа не удержал Марио Манджукича и тот головой с нескольких метров отправил мяч в сетку ворот.

    После этой победы «Ювентус» набрал 43 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице серии А. «Интер», имея в активе 29 баллов, занимает третье место.

    В следующем туре «Ювентус» в гостях встретится с «Торино», а «Интер» на своем поле сыграет против «Удинезе». 0

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