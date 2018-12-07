РПЛ перевела деньги «Анжи»

Главный тренеррассказал о финансовой поддержке со стороны

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«Клубу поступили деньги от лиги. Это такой авансовый платёж в счёт тех денег, которые мы должны были заработать за участие в турнире по договору с лигой. То есть раньше они начислялись маленькими частями, а нам их дали вперёд. Незначительная часть поступила вчера вечером. Полностью долги по зарплате нам не закрыли, кому-то половину, кому-то меньше, но хоть какие-то деньги.

От себя хотел бы поблагодарить Сергея Геннадьевича Прядкина за внимание, которое он нам уделяет», — цитирует Адиева «Чемпионат».

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин объявил о решении лиги поддержать «Анжи», испытывающий финансовые проблемы, и помочь команде доиграть до конца нынешний сезон. 0