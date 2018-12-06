Клуб третьего дивизиона выбил «Дженоа» из Кубка Италии

Игроки «Виртус Энтеллы»
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Встреча проходила на стадионе «Луиджи Ферррарис» и завершилась победой гостей в серии пенальти — 3:3 (6:7).
Основное время матча завершилось вничью — 2:2. Дубль у «Дженоа» оформил Кшиштоф Пентек, а у гостей — Симоне Икарди.
В овертайме команды забили еще по разу — на точный удар Джанлуки Лападулы «Виртус Энтелла» в компенсированное время ответил голом Кристиана Адорьяна.
По пенальти «Дженоа» уступила со счетом 6:7.
В 1/8 финала «Виртус Энтелла» сыграет с «Ромой».
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