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    Клуб третьего дивизиона выбил «Дженоа» из Кубка Италии

    Футбол Италии Кубок Италии Дженоа
    «Дженоа» вылетела из Кубка Италии, проиграв в 1/16 финала клубу «Виртус Энтелла», который в этом сезоне выступает в третьем по силе итальянском дивизионе

    Игроки «Виртус Энтеллы»
    Игроки «Виртус Энтеллы»
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    Встреча проходила на стадионе «Луиджи Ферррарис» и завершилась победой гостей в серии пенальти — 3:3 (6:7).

    Основное время матча завершилось вничью — 2:2. Дубль у «Дженоа» оформил Кшиштоф Пентек, а у гостей — Симоне Икарди.

    В овертайме команды забили еще по разу — на точный удар Джанлуки Лападулы «Виртус Энтелла» в компенсированное время ответил голом Кристиана Адорьяна.

    По пенальти «Дженоа» уступила со счетом 6:7.

    В 1/8 финала «Виртус Энтелла» сыграет с «Ромой».
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