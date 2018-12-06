Клуб третьего дивизиона выбил «Дженоа» из Кубка Италии

вылетела из Кубка Италии, проиграв в 1/16 финала клубу, который в этом сезоне выступает в третьем по силе итальянском дивизионе

Встреча проходила на стадионе «Луиджи Ферррарис» и завершилась победой гостей в серии пенальти — 3:3 (6:7).

Основное время матча завершилось вничью — 2:2. Дубль у «Дженоа» оформил Кшиштоф Пентек, а у гостей — Симоне Икарди.

В овертайме команды забили еще по разу — на точный удар Джанлуки Лападулы «Виртус Энтелла» в компенсированное время ответил голом Кристиана Адорьяна.

По пенальти «Дженоа» уступила со счетом 6:7.

В 1/8 финала «Виртус Энтелла» сыграет с «Ромой».

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