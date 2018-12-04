«Валенсия» обыграла «Эбро» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испаниина своем поле с минимальным счетом победила— 1:0.

Единственный гол забил на 59-й минуте нападающий Миши Батшуайи.

Российский нападающий хозяев Денис Черышев на 64-й минуте вышел на замену — он появился на поле впервые с 20 октября, когда получил травму в игре 9-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (1:1).

«Валенсия» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, победив «Эбро» со счетом 3:1 по сумме двух матчей.

В другом ответном матче Кубка Испании «Хетафе» выиграл у «Кордовы» со счетом 5:1. В составе победителей хет-трик сделал Мигель Анхель.

В первом матче «Хетафе» также победил — 2:1. 0