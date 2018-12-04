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    Прядкин: Если «Томь» выйдет в РПЛ, то не будет играть у себя

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    Президент РПЛ Сергей Прядкин по итогам общего собрания клубов премьер-лиги заявил об ужесточении требований для клубов при прохождении лицензирования.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин
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    По его словам, при этих изменениях занимающие первое и второе места в Олимп-ФНЛ «Томь» и «Тамбов» в случае повышения в классе не смогут проводить домашние матчи на своих стадионах.

    «Введены два критерия лицензирования: кадровый и инфраструктурный. В клубах должны быть матч-менеджеры, директоры по маркетингу, пусть даже они совмещают, должности. Но они должны пройти лицензирование по этим обязанностям в РФС.

    По инфраструктуре все было принято единогласно. Спортивный принцип отметать нельзя, но клубы должны соответствовать уровню премьер-лиги.

    Сейчас у нас два клуба ФНЛ не соответствуют требованиям. Они будут играть только на стадионах, которые были готовы к чемпионату мира. За это время они смогут довести свои арены до нужного уровня.

    "Томь", если выйдет, не будет играть у себя. Пока не приведет стадион на нужный уровень. Роман Бабаев правильно заметил, что эти два клуба не пройдут лицензирование, но Илья Геркус сказал, что хоть и может упасть посещаемость, это не страшно.

    Например, "Тамбов" смог бы играть в Волгограде, а "Томь" — в Екатеринбурге. Нужно думать о безопасности и комфорте. Жаркое было обсуждение. Важно, что все клубы согласились.

    Как "Томи", которая еле выплачивает зарплату, платить еще и за аренду стадиона? Это финансовый критерий. Мы обсудили, чтобы ввести его в следующем году. Пока ввели только инфраструктурный и кадровый.

    До ФНЛ доведем эту информацию. Но сначала критерии должны быть утверждены исполкомом РФС. Как утвердим, сообщим. Но клубы ФНЛ знали об этом, уже когда мы принимали в премьер-лигу "Енисей".

    У всех команд ФНЛ по анализу есть привязки к стадионам чемпионата мира. Условно, в Химках тоже можно играть, но мы хотим поддержать арены ЧМ.

    Можно ли будет играть в новом манеже в Тамбове? Точно нет», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс». 0

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