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    «Манчестер Сити» могут исключить из Лиги чемпионов

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    УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов 2019/20 из-за нарушения требований финансового фэйр-плей, сообщает The Telegraph.

    Игроки «МанСити»
    Игроки «МанСити»
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    По данным источника, английский клуб может поплатиться за нарушения четырехлетней давности. Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что в 2014 году клуб нарушил правила финансового фэйр-плей на 188 миллионов евро. Сообщается, что в клубе часто тратят деньги непосредственно владельца Шейха Мастура, но отмечают их, как спонсорские.

    Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что в данный момент идет разбирательство в этом деле.

    «Мы оцениваем ситуацию. Над этим делом работает независимый орган. Очень скоро у нас будут ответы на интересующие вопросы и мы будем знать, что произойдет в этом конкретном случае», — заявил Чеферин.

    Отмечается, что УЕФА, в случае подтверждения нарушений «МанСити», считают запрет на трансферы недостаточно сильным наказанием, а потому клуб могут исключить из Лиги чемпионов. 0

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