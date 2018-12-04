«Манчестер Сити» могут исключить из Лиги чемпионов

может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов 2019/20 из-за нарушения требований финансового фэйр-плей, сообщает The Telegraph.

По данным источника, английский клуб может поплатиться за нарушения четырехлетней давности. Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что в 2014 году клуб нарушил правила финансового фэйр-плей на 188 миллионов евро. Сообщается, что в клубе часто тратят деньги непосредственно владельца Шейха Мастура, но отмечают их, как спонсорские.

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что в данный момент идет разбирательство в этом деле.

«Мы оцениваем ситуацию. Над этим делом работает независимый орган. Очень скоро у нас будут ответы на интересующие вопросы и мы будем знать, что произойдет в этом конкретном случае», — заявил Чеферин.

Отмечается, что УЕФА, в случае подтверждения нарушений «МанСити», считают запрет на трансферы недостаточно сильным наказанием, а потому клуб могут исключить из Лиги чемпионов. 0