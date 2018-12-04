«Саутгемптон» возглавит бывший наставник «РБ Лейпциг»

Бывший главный тренер, вероятнее всего, станет новым наставником. Об этом сообщает Sky Sports.

Ожидается, что 51-летний австриец подпишет контракт на 2,5 года — до лета 2021 года. 5 декабря Хазенхюттль планирует посетить поединок 15 тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Саутгемптон».

Напомним, «Саутгемптон» накануне уволил Марка Хьюза, под руководством которого команда находится в зоне вылета (на 18 позиции).

Хазенхюттль известен своей работой в «РБ Лейпциг», с которым расторг контракт по окончании сезона 2017/18. Австриец приводил команду ко второму месту в Бундеслиге 2016/17. 0