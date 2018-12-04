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    «Саутгемптон» возглавит бывший наставник «РБ Лейпциг»

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    Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль, вероятнее всего, станет новым наставником «Саутгемптона». Об этом сообщает Sky Sports.

    Ральф Хазенхюттль
    Ральф Хазенхюттль
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    Ожидается, что 51-летний австриец подпишет контракт на 2,5 года — до лета 2021 года. 5 декабря Хазенхюттль планирует посетить поединок 15 тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Саутгемптон».

    Напомним, «Саутгемптон» накануне уволил Марка Хьюза, под руководством которого команда находится в зоне вылета (на 18 позиции).

    Хазенхюттль известен своей работой в «РБ Лейпциг», с которым расторг контракт по окончании сезона 2017/18. Австриец приводил команду ко второму месту в Бундеслиге 2016/17. 0

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