УЕФА вводит VAR в плей-офф ЛЧ, финале Лиги Европы и финале Лиги наций-2019
uefa.com
«Уверены, что это пойдет на пользу нашим соревнованиям, так как окажет ценную помощь судьям и позволит снизить количество неверных решений», — заявил президент УЕФА Александр Чеферин.
Впоследствии система VAR будет внедрена в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20 с 1/8 финала и в матче за Суперкубок УЕФА 2019 года в Стамбуле.
УЕФА планирует использовать VAR в финальной стадии Евро-2020, Лиге Европы-2020/21 (начиная с группового этапа) и финальной стадии Лиги наций 2021 года. 0