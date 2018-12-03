Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в плей-офф Лиги чемпионов в текущем сезоне, начиная с 1/8 финала, а также в финале Лиги Европы и в финальной стадии Лиги наций-2019, сообщается на официальном сайте организации.

УЕФА вводит VAR в плей-офф ЛЧ, финале Лиги Европы и финале Лиги наций-2019 uefa.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

«Уверены, что это пойдет на пользу нашим соревнованиям, так как окажет ценную помощь судьям и позволит снизить количество неверных решений», — заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

Впоследствии система VAR будет внедрена в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20 с 1/8 финала и в матче за Суперкубок УЕФА 2019 года в Стамбуле.

УЕФА планирует использовать VAR в финальной стадии Евро-2020, Лиге Европы-2020/21 (начиная с группового этапа) и финальной стадии Лиги наций 2021 года. 0