Исполнительный комитет УЕФА, собранный в Дублине, принял решение провести молодежный чемпионат Европы среди игроков до 21 года в Венгрии и Словении.

Молодежный ЧЕ-2021 пройдет в двух странах twitter.com/uefa 100% Высокие коэффициенты Играть!

В финальном турнире выступят 12 сборных, оба хозяина получат автоматические путёвки. Оставшиеся 10 участников определятся в квалификации и стыковых матчах. Первый молодёжный чемпионат Европы в таком формате прошёл в 2017 году в Польше.

У обеих стран уже есть опыт проведения подобных турниров. Венгрия принимала чемпионат Европы—2014 среди юношей до 19 лет и чемпионат Европы—2005 среди девушек до 19 лет. В Будапеште пройдут три матча группового этапа и один матч 1/8 финала Евро-2020. Словения организовывала чемпионат Европы—2012 среди юношей до 17 лет. 0