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    «Хетафе» разгромил «Эспаньол»

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    В матче 14-го тура испанской Примеры «Хетафе» на своем поле разгромил «Эспаньол» — 3:0.

    «Хетафе»
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    В составе победителей голами отметились Хорхе Молина (55-я минута), Хайме Мата (65-я минута) и Виторину Антунеш (80).

    «Эспаньол» с 21 очком занимает пятое место в турнирной таблице, а «Хетафе» расположился на шестой строчке, имея в активе 20 очков.

    Примера.
    «Хетафе» — «Эспаньол» — 3:0 (0:0)
    Голы: Хорхе Молина, 55 (1:0). Хайме Мата, 65 (2:0). Антунеш, 80 (3:0)«Хетафе»: Сория, Антунеш, Суарес, Фулькье (Портильо, 54), Джене, Бруно Гонсалес, Максимович, Арамбарри (Кристофоро, 87), Хорхе Молина, Хайме Мата (Анхель, 76), Ндиай«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Давид Лопес, Дуарте (Мелендо, 66), Эрмосо, Гранеро, Дардер, Пьятти (Леу Баптистан, 71), Перес (Пуадо, 71), Борха ИглесиасПредупреждения: Перес, 14. Ндиай, 18. Максимович, 22. Хайме Мата, 58. Давид Лопес, 77
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