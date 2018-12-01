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    Дортмундская «Боруссия» переиграла «Фрайбург»

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    Дортмундская «Боруссия» одержали победу над «Фрайбургом» (2:0) в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии.

    Дортмундская «Боруссия»
    Дортмундская «Боруссия»
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    В составе победителей отличились Марко Ройс (40-я минута) и Пако Алькасер (90+1).

    «Боруссия» набрала 33 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» занимает 11-е место — 14 очков.

    В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет против «Шальке-04», а «Фрайбург» на своем поле примет «РБ Лейпциг».

    Добавим, что в еще одном матче 13-го тура «Ганновер» на своем поле проиграл «Герте» со счетом 0:2.

    На 44-й минуте счет открыл защитник Джордан Торунарига, а на 73-й минуте Ведад Ибишевич поставил победную точку. 0

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