Дортмундская «Боруссия» переиграла «Фрайбург»

Дортмундскаяодержали победу над(2:0) в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей отличились Марко Ройс (40-я минута) и Пако Алькасер (90+1).

«Боруссия» набрала 33 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» занимает 11-е место — 14 очков.

В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет против «Шальке-04», а «Фрайбург» на своем поле примет «РБ Лейпциг».

Добавим, что в еще одном матче 13-го тура «Ганновер» на своем поле проиграл «Герте» со счетом 0:2.

На 44-й минуте счет открыл защитник Джордан Торунарига, а на 73-й минуте Ведад Ибишевич поставил победную точку. 0